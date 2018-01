Vôlei de praia: Brasil domina o pódio As duplas brasileiras, com Ricardo e Emanuel como vencedores absolutos, dominaram o pódio da etapa de Gstaad do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A apenas três dias do início do Mundial, que será disputado em Berlim, os brasileiros mostraram estar em um excelente momento. Ricardo e Emanuel derrotaram neste domingo, na final, seus compatriotas Harley e Benjamin, por 2-0 (21/19 e 21/13), enquanto Márcio e Fábio Luiz garantiram o terceiro lugar devido a uma lesão dos também brasileiros Tande e Franco. Estes resultados se somam aos de França e Juliana, que no sábado subiram no lugar mais alto do pódio na competição feminina. Adriana Behar e Shelda ficaram em terceiro.