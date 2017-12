Vôlei de praia: Brasil vai à final na China O Brasil já está na final da terceira etapa do Swatch-FIVB World Tour/Circuito Mundial de Vôlei de Praia que está sendo disputada na China. Os atuais campeões mundiais Ricardo e Emanuel enfrentarão nas semifinais Pará e Pedro Cunha, que saíram do qualifying e estão invictos na competição. A partida entre as duas duplas brasileiras acontecerá amanhã, às 11 horas (horário local). Quem vencer jogará contra o ganhador do jogo entre Bosma/Herrera, da Espanha, e Rogers/Scott, dos Estados Unidos.