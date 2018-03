Vôlei de praia: Brasil vence em Osaka O Brasil mantém suas quatro duplas na luta pelo título do Aberto de Osaka, segunda prova para o Circuito Mundial de vôlei de praia, após as duas primeiras rodadas de classificação do quadro principal. Adriana Behar e Shelda, primeiras cabeças-de-chave e defensoras do título, precisaram de apenas uma hora para resolver seus dois primeiros compromissos por 2-0, contra as tailandesas Kamoltip Kulna e Usa Tenpaksee, e as italianas Laura Bruschini e Diletta Lunardi. Já Lilian Ribeiro e Rachel Nunes, quartas cabeças-de-chave, precisaram de três sets para dobrar as alemãs Helke Claasen e Antje Roeder (18-21, 21-15 e 15-8). E em seguida, perderam sua segunda partida, para as gregas Tsiartsiani-Koutroumanidou por 1-2. Larissa e Felisberta, que no sábado passado venceram o Aberto de Xangai, completaram um dia impecável com duas vitórias por 2-0. O primeiro frente as japonesas Asao e Rii Seike e o segundo contra as canadenses Martin-Pruneau. A quarta dupla brasileira Ana Paula e Shaylyn Kelly também mostraram sua superioridade vencendo as espanholas Nadia Campisi e Clara Lozano e as chinesas Li Ying-L. Wang, ambos por 2-0.