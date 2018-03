Vôlei de Praia: brasileiras campeãs Na final brasileira da 1ª etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, disputado em Xangai, na China, Larissa e Juliana se deram melhor e venceram Adriana Behar e Shelda por 2 sets a 0. A partida, disputada neste sábado, teve as parciais de 21/15 e 21/18. Na disputa do terceiro lugar, Ana Paula e Shaylyn superaram Tian Jia e Wang Fei, da China, também por 2 a 0 (21/17 e 23/21). No masculino, os atuais campeões olímpicos Ricardo e Emanuel disputarão neste domingo a decisão contra os alemães Christoph Dieckmann e Scheuerpflug. Vice-campeãs do Circuito Mundial em 2004, Juliana e Larissa dominaram com folga o primeiro set da final. No segundo, Adriana e Shelda reagiram, mas o saque potente e eficiente de Larissa foi fundamental para que a parceria chegasse ao título invictas, com seis vitórias e nenhum set perdido. "Ultimamente, temos vencido os jogos na nossa estratégia. Está cada vez mais difícil de jogar e, por isso, é realmente importante manter a concentração todo o tempo", disse Larissa, eleita a melhor jogadora da etapa. Este foi o segundo título de Larissa e Juliana no Circuito Mundial. Elas também foram as vencedoras da etapa de Palma de Mallorca, na Espanha, no ano passado. A segunda etapa do Circuito Mundial começa na próxima terça-feira, em Osaka, no Japão, onde Shelda e Adriana Behar tentarão a sétima vitória.