Vôlei de praia: brasileiras com bronze A dupla brasileira Larissa e Juliana conquistou a medalha de bronze no Mundial de Vôlei de Praia, neste sábado em Espinho, Portugal, ao derrotar, de virada, a dupla norte-americana Wacholder/Youngs por 17/21, 22/20 e 15/7. Neste ano, Larissa e Juliana conquistaram quatro títulos, três vice-campeonatos e uma medalha de bronze no circuito mundial. As campeãs foram as norte-americanas Walsh e May. Elas conquistaram a medalha de ouro ao vencer na final as gregas Koutroumanidou e Tsiartsiani por 2 a 0 (21/12 e 21/13), em apenas 34 minutos. O circuito mundial feminino volta a ser movimentado entre os dias 26 e 30 de julho, em Paris. Masculino - No masculino, os brasileiros Márcio e Fábio Luiz também disputarão o terceiro lugar. Eles vão enfrentar os norte-americanos Rogers e Scott. Neste sábado, os brasileiros perderam para os alemães Dieckmann M./Reckermann por 2 a 1 (21/16, 19/21 e 12/15). Na final, neste domingo, uma final alemã: Dieckmann M./Reckermann x Brink/Schneider K.