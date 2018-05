Vôlei de praia brasileiro terá três duplas em Xangai

XANGAI - O Brasil terá três duplas na chave masculina do Grand Slam de Xangai, segunda etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que começa nesta quarta-feira, na China. Nesta terça, Evandro e Vitor Felipe passaram pelo qualifying e garantiram presença na disputa ao lado de outras duas parcerias brasileiras, ambas previamente classificadas - Alison/Bruno Schmidt e Pedro Solberg/ Emanuel.

Para conseguir a vaga na chave principal, Evandro e Vitor Felipe ganharam nesta terça-feira dos suíços Kovatsch e Kissling por 2 sets a 0, com parciais de 22/20, 22/20. Enquanto isso, outra dupla brasileira desistiu da disputa do Grand Slam de Xangai, porque Álvaro Filho ficou doente e não teria condições de jogar ao lado de seu parceiro Ricardo na segunda etapa da temporada.

Na chave feminina do Grand Slam de Xangai, as brasileiras Juliana e Maria Elisa, que foram vice-campeãs na etapa anterior, em Fuzhou, também na China, ainda precisam passar pelo qualifying para disputar a competição. Se avançarem nesta quarta-feira, elas se juntarão a outras três duplas do Brasil já classificadas: Taiana/Talita, Maria Clara/Carol e Agatha/Bárbara Seixas.