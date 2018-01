Vôlei de praia: brasileiros campeões Os brasileiros Ricardo e Emanuel, atuais campeões olímpicos, foram os vencedores da etapa russa do Circuito Mundial de vôlei de praia, neste domingo em São Petersburgo, ao derrotarem na final os compatriotas Márcio e Fábio Luiz por 2 sets a 1. Emanuel e Ricardo ganharam com parciais de 21/19, 22/24 e 18/16, em 1h12min. Emanuel, que tem 32 anos, se transformou no jogador que mais venceu -51 vezes - no circuito internacional, desde 1994. Cerca de 4 mil torcedores assistiram à decisão entre os brasileiros.