Vôlei de Praia: brasileiros na final Uma final brasileira será realizada neste domingo, em São Petersburgo, no encerramento da sexta etapa masculina do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Os campeões olímpicos Ricardo/Emanuel vão enfrentar os campeões mundiais Márcio/Fábio Luiz. Além disso, as duplas são as primeiras colocadas no ranking desta temporada e, juntas, ganharam quatro dos cinco torneios realizados. Na decisão do bronze, Tande/Franco enfrentará Harley/Benjamin. A partida decisiva fechará uma semana especial para o vôlei de praia brasileiro. Assim como aconteceu no feminino, quatro equipes brasileiras tomaram conta das semifinais no masculino. Pela primeira vez na história, isso aconteceu ao mesmo tempo nas duas chaves.