Vôlei de praia do Brasil ganha tudo O vôlei de praia brasileiro segue dando as cartas no exterior. Neste domingo, duplas masculina e feminina conquistaram os títulos das etapas do Circuito Mundial. Em Milão, na Itália, Larissa e Juliana derrotaram as gregas Karadassiou e Arvaniti por 2 sets a 0 - parciais de 25/23 e 21/16 -, em 49 minutos de jogo, e levaram a taça da etapa, a primeira da temporada. Na disputa pelo terceiro lugar, Adriana Behar e Shelda perderam para as alemãs Pohl e Rau por 2 a 0 - 24/22 e 24/22. Pelo masculino, em Zagreb, na Croácia, Márcio e Fábio Luiz venceram os alemães Jonas Reckermann e Markus Dickermann com um duplo 21/17, em 48 minutos. Na disputa pela terceira colocação, Ricardo e Emanuel, atuais campeões olímpicos, ganharam de Harley e Benjamin por 2 sets a 1, com parciais de 15/21, 21/18 e 15/10.