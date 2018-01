Vôlei de praia: duplas de olho em Atenas Em busca de uma medalha olímpica em Atenas 2004, o vôlei de praia formou hoje três novas duplas: Ana Paula e Sandra, Leila e Monica, além de Alexandra e Tatiana. O troca-troca entre as atletas foi organizado para que o Brasil tenha mais chances de êxito na Grécia, já que somente as duas melhores parcerias do País no ranking Mundial estarão classificadas. Na teoria, uma das vagas será da dupla Adriana Behar e Shelda, considerada a melhor dupla brasileira. Com a nova formação, Ana Paula e Sandra se credenciaram para ficar com a segunda vaga. Os pontos para se conhecer as classificadas serão obtidos durante a disputa das 12 etapas do Mundial desse ano somadas as quatro primeiras de 2004 e, os oito melhores resultados, serão levados em consideração. "Atuaremos juntas pela primeira vez, na Grécia, na semana que vem, durante a abertura do Mundial. Temos muito a ajustar e isso vai acontecer durante a competição", disse Sandra, antiga parceira de Leila. Já Ana Paula, que fazia dupla com Tatiana, lembrou que a separação aconteceu com a anuência de todas as envolvidas e negou que o processo tenha sido traumático. Leila frisou que sua união com Monica a estimulou e garantiu que apesar da deficiência técnica em relação a Ana Paula e Sandra também vai "lutar" pela vaga olímpica. "Essa mudança vai me fazer bem. Será uma nova experiência", contou. Para se separar de Alexandra, Monica disse ter dado preferência ao fato de poder ter uma estrutura (ela, Leila, Ana Paula e Sandra vão ser patrocinadas pela Ourocap) e maiores possibilidades de ir a Atenas ao lado de Leila. Com as novas duplas, restou à Tatiana, antiga parceira de Ana Paula, se juntar a Alexandra. Quanto aos técnicos, tanto Alemão, que treinava Sandra e Leila, e Marcos, marido de Ana Paula, vão treinar a nova dupla. Já Leila e Monica ficaram sob a responsabilidade de Dennys, antigo auxiliar-técnico de Marcos.