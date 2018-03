Vôlei de Praia: melhores estão fora do Pan As melhores duplas de vôlei de praia do Brasil não vão ao Pan. A prioridade é o Circuito Mundial, que classifica para a Olimpíada de Atenas, em 2004. Paulão e Paulo Emílio e Ana Richa e Larissa são os representantes brasileiros em São Domingos ? a modalidade estreou em Winnipeg. Adriana Behar e Shelda ganharam ouro, Lula e Adriano, prata, e Franco e Roberto Lopes, bronze. Juntos desde 1989, Paulão e Paulo Emílio formam a dupla mais antiga do País. São bicampeões do Circuito Banco do Brasil (91 e 96) e vice-campeões do Circuito Mundial (93). Paulão ganhou o título do Rei da Praia (96) e Paulo Emílio, o de melhor jogador do mundo, segundo a Federação Internacional (92 e 93), e o de melhor recepção do circuito brasileiro (2001). Alvarez e Milanez (CUB) serão os maiores rivais. Leia mais no Estadão