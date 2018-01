Vôlei de Praia: Nalbert perde na estréia Demonstrando que ainda não está completamente adaptado ao novo piso, o atacante Nalbert foi derrotado neste domingo em sua estréia no vôlei de areia. No desafio Pan-Americano de Vôlei de Praia disputado em Fortaleza ao lado de Guto, Nalbert perdeu para a dupla norte-americana Karch Kiraly/Mark Lambert por 2 sets a 1. A partida - que faz parte do calendário de eventos preparatórios para o Pan-2007 - terminou com parciais de 14/16, 16/7 e 12/10. A partida teve uma pontuação diferente, sendo disputada em melhor de três sets, com os dois primeiros indo até 16 pontos e o tie-break de 12. Único jogador a conquistar medalha de ouro olímpico na quadra e na praia, Kiraly forma uma dupla de respeito com Lambert - eleito o melhor da Liga norte-americana de 2004. Os dois conseguiram segurar o ímpeto inicial dos brasileiros e venceram a partida com justiça. ?Nosso principal objetivo, que era ser competitivo, foi atingido. É lógico que ter chegado perto da vitória deixa um gostinho amargo, mas isso passa logo e vamos ver que foi ótimo. Abre uma boa perspectiva para o futuro?, disse Nalbert referindo-se à etapa do Circuito Brasileiro que acontecerá em Fortaleza, a partir do dia 21 e do qual ele é a principal atração. Até a estréia no Circuito Brasileiro, Nalbert e Guto vão fazer jogos-treinos contra duplas brasileiras. Nesta segunda, por exemplo, um desafio talvez tão difícil quanto o deste domingo. Nalbert e Guto farão amistoso contra Márcio/Fábio Luiz, dupla que lidera o ranking brasileiro e está em segundo lugar no Circuito Mundial.