Vôlei de Praia: revanche na final A final deste sábado, às 11 horas, da etapa do Rio do Circuito Mundial de Vôlei de Praia vai marcar a revanche de Sandra e Ana Paula contra Adriana Behar e Shelda, medalhistas de prata em Atenas. Nos Jogos Olímpicos de 2004, as hexacampeãs mundias por antecipação do Circuito derrotaram Sandra e Ana Paula nas quartas-de-finais. Aliás, o retrospecto nos confrontos entre as duas duplas é favorável a Adriana Behar e Shelda: conquistaram seis triunfos em 11 jogos. "Para mim, será uma revanche de Atenas. Vou buscar o título. Seria ótimo para mim e a Sandra ganharmos, assim apagaríamos um pouco tudo de ruim que aconteceu este ano", disse Ana Paula. Esta é a quarta decisão de título que Adriana Behar e Shelda vão participar em um mês: Jogos Olímpicos de Atenas, etapa de Milão do Circuito Mundial, etapa de Brasília do Circuito Brasileiro e, no momento, a etapa carioca do Circuito Mundial, que marca o encerramento da competição. Adriana Behar evitou usar a palavra revanche para definir o clima da decisão. Destacou a qualidade técnica das adversárias e previu um jogo marcado pelo equilíbrio. "Nos Jogos Olímpicos qualquer uma das duas duplas poderia ter vencido. Foi uma partida extremamente equilibrada, como será a deste sábado. Elas são excelentes e toda disputa contra elas é muito difícil", disse Behar. Adriana e sua parceira carimbaram o passaporte para a final ao derrotarem Ângela e Mônica Paludo por 2 sets a 0 - parciais de 21/14 e 21/17. A partida começou equilibrada e permaneceu assim até o placar de 7 a 7. A partir daí, prevaleceu a maior consistência de Behar e Shelda que não cometiam erros. Uma largada de Shelda no fundo de quadra fechou o set em 21/14. No segundo set, nenhuma dupla conseguiu abrir mais do que dois pontos de vantagem até que Adriana atacou no fundo de quadra depois de um longo rali com defesas espetaculares de ambos os lados, fazendo 16 a 13. O ponto final veio com um erro de Mônica Paludo que atacou para fora. Ana Paula e Sandra garantiram presença na final ao derrotarem Juliana e Larissa por 2 a 1 (parciais de 16/21, 23/21 e 15/13). O confronto foi bastante equilibrado, com muitas variações. No final, prevaleceu o maior talento da dupla mais experiente. Elas ficaram felizes com o desempenho e querem terminar bem o ano, para esquecer dos recentes problemas - as duas tiveram contusões na temporada, o que prejudicou a preparação para os Jogos de Atenas. "A Adriana e a Shelda são as favoritas, sem dúvida; elas raramente erram. Ainda não conseguimos manter uma regularidade durante os jogos", comentou Sandra. Masculino - Ricardo e Emanuel, medalhistas de ouro em Atenas, se classificaram nesta sexta sem dificuldades para as semifinais da etapa do Rio do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Copacabana. Eles superaram os compatriotas Fred e Harley, por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 25/23. Vão enfrentar neste sábado pela manhã os alemães Dieckmann e Reckermann por uma vaga na final, que será disputada no domingo.