Vôlei de praia: Ricardo atinge a marca de mil jogos Campeão olímpico em Atenas/2004, Ricardo chegou nesta sexta-feira, na etapa de Londrina do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia, à marca de mil jogos na carreira. Ao lado do parceiro Emanuel, ele ganhou da dupla Adriano Fonseca e Léo por 2 sets a 0 (18/12 e 18/14). Aos 32 anos, Ricardo joga ao lado de Emanuel desde 2003, mas também foi medalha de prata na Olimpíada de Sydney, em 2000, ao lado de Zé Marco. Ricardo e Emanuel formam a dupla primeira colocada no ranking para representar o Brasil no Pan do Rio, em julho, estando 320 pontos à frente de Márcio/Fábio Luiz.