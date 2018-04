Vôlei de praia segue sem surpresas As duplas masculinas de vôlei de praia da Suécia, Suíça, Austrália e da África do Sul venceram seus jogos nesta quarta-feira pelo torneio olímpico da modalidade. No Grupo D, Bjorn Berg e Simon Dal (Suécia) derrotaram a dupla de Porto Rico formada por Raul Papaleo/Ramon Hernandes por 2 a 1, com parciais de 19/21, 21/16 e 18/16. Pelo Grupo E, os suíços Stefan Kobel e Patrick Heuscher ganharam dos norte-americanos Dain Blaton e Jeff Nygaard por 2 a 1, com parciais de 21/16, 13/21 e 15/13; Julien Prosser e Mark Williams (Austrália) bateram John Child e Mark Heese (Canadá) por 2 a 1, com parciais de 21/13, 15/21 e 15/12. Os sulafricanos Gershon Rorich e Colin Eric Innes Pocock venceram os portugueses Miguel Maia e João Brenha por 2 a 0, com parciais de 22/20 e 22/20. As duplas brasileiras formadas por Márcio e Benjamin e Ricardo e Emanuel estão nos Grupos B e A, respectivamente.