Vôlei de Praia: só uma dupla brasileira resiste Somente a dupla Adriana Behar e Shelda vai representar o Brasil nas semifinais do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, neste sábado, na Arena de Copacabana. Elas venceram nesta sexta-feira à tarde as americanas Holly McPeak e Youngs por 2 sets a 0 (21/18 e 21/18) e garantiram a vaga na próxima fase. Os jogos valem por duas competições: além do campeonato, está em disputa o Circuito Mundial, já vencido por antecipação por Ana Paula e Sandra Pires. Pela manhã, Behar e Shelda haviam se classificado às quartas-de-final superando as chinesas You e Wang de virada. Após a desvantagem inicial (16/21), reagiram e venceram a partida por 2 sets a 1 (24/22 e 15/9, no tie-break). "É sempre difícil jogar contra a Holly. Ela é a minha melhor amiga no Circuito Mundial. Mas isso aqui é uma selva, ou você mata ou morre. Não podemos errar senão elas matam a gente. Fiquei muito feliz em vencer este jogo e por estar em mais uma semifinal. E tenho certeza que, por mais que elas tenham perdido, elas vão torcer por nós", disse Shelda. A dupla brasileira vai enfrentar às 10 horas as americanas Jordan e Davis, que eliminaram nesta sexta-feira Ana Paula e Sandra Pires, campeãs do Circuito Mundial 2003, por 2 sets a 1 (19/21, 21/9 e 23/21). Ana e Sandra chegaram a salvar oito match-points, mas não conseguiram a vaga. A outra semifinal será entre as americanas Walsh e May e as australianas Cook e Sanderson, às 9 horas. "Estamos acreditando no nosso jogo. O mais importante agora, é acreditar que é possível conquistar o título aqui no Rio de Janeiro. Vamos buscar uma energia muito boa para que possamos nos dar de presente a classificação para a final. Seria o melhor que poderíamos receber neste sábado", disse Adriana. Ana Paula e Sandra Pires buscavam o título também do campeonato, mas vão ter de se contentar com o do Circuito. Pela manhã, elas superaram as alemãs Claasen e Deister por 2 sets a 0 (21/19 e 21/13), pelas oitavas-de-final, mas não passaram pelas americanas. A outra derrota do Brasil nesta sexta-feira foi a da dupla Shaylyn e Renata. Depois de vencer de manhã as também brasileiras Jacqueline e Juliana, por 2 sets a 0 (23/21 e 21/12), não conseguiu derrotar Walsh e May, vice-líderes do Circuito Mundial: o resultado 2 sets a 0 (21/17 e 21/16) acabou sendo justo. Cook e Sanderson passaram à semifinal ao vencer as suíças Kuhn e Bonoit por 2 sets a 1 (21/12, 17/21 e 15/13).