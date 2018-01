Vôlei de Praia terá agora torneio masculino Depois das mulheres, agora é a vez dos homens entrarem na arena montada na praia de Copacabana, no Rio, para a disputa do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia. Os líderes do ranking são os brasileiros Ricardo e Emanuel, que lutam pelo título do torneio, mas também querem garantir a conquista do Circuito Mundial. A dupla terá pela frente outros brasileiros dispostos a vencer a competição: Márcio e Benjamim, Tande e Pedro Cunha e Fábio Luiz e Paulo Emílio, que foram medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos. As partidas do torneio masculino serão realizadas na mesma arena em que Ana Paula e Sandra conquistaram o título do Circuito Mundial 2003 e onde Adriana Behar e Shelda ficaram com o vice-campeonato da competição. A quadra principal tem capacidade para 8 mil torcedores, enquanto as três quadras de apoio podem receber 400 pessoas cada. Mas no caminho dos brasileiros estão fortes adversários. Se no feminino as norte-americanas Walsh e May estragaram a festa do Brasil, no masculino a história pode se repetir. Os Estados Unidos estarão presentes com Blanton e Nygaard, vencedores da etapa da Grécia, e o medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Sydney (2000), Eric Fonoimoana, formando dupla com Wong. Além deles, Baracetti e Conde, da Argentina, e os irmãos Martin e Paul Laciga, da Suíça, são outros empecilhos ao título. Os argentinos são, inclusive, os atuais campeões do Circuito Mundial. Entre 1987 e 1995, o Brasil foi sede de edições anuais do campeonato. A partir de então, a competição passou a ocorrer a cada dois anos, em países diferentes. Em 1997, foi realizado em Los Angeles. Em 1999, na França. Em 2001, na cidade de Klagenfurt, na Áustria, onde o Brasil foi medalha de prata com Ricardo e Loiola, superados justamente pelos argentinos Conde e Baracetti.