Vôlei de praia: vaga antecipada As duplas do Brasil de vôlei de praia conseguiram a classificação antecipada para as oitavas-de-final do torneio olímpico ao vencerem seus jogos nesta terça-feira, em Faliro. Adriana Behar e Shelda derrotaram as italianas Perrotta e Gatelli por 2 sets a 0 (21/17 e 21/17). Ana Paula e Sandra ganharam das gregas Koutromanidou e Arvanitti também por 2 a 0 (21/13 e 21/14). Márcio e Benjamin conseguiram vencer os cubanos Alvarez e Rosell por 2 a 0 (23/21 e 22/20) e Ricardo e Emanuel superaram os australianos Shasht e Slack por duplo 21/17. Com duas vitórias para cada dupla, os jogos da madrugada de quinta-feira, valem a liderança dos grupos. Adriana Behar e Shelda jogarão contra as cu banas Peraza e Grasset. Sandra e Ana Paula terão pela frente as alemãs Lahme e Musch ? Lahme jogou com Ana Paula na quadra, no extinto time de Sorocaba. Márcio e Benjamin também vão enfrentar alemães: os rivais da vez são Dieckman e Scheuerpflug. E Ricardo e Emanuel terão confornto contra os americanos Holdren e Netzger. Adriana e Shelda tiveram dificuldades para derrotar suas adversárias desta terça mas, no fim, valeu a maior experiência e o dia inspirado de Adriana Behar. "Todo mundo conhece muito nosso jogo. Elas jogaram muito bem, mas acho que a gente ganhou porque jogou melhor", afirmou Adriana, que prevê mais dificuldade na próxima partida. Ana Paula e Sandra conseguiram uma vitória com placar mais folgado do que de costume quando enfrentam as gregas ? segundo Ana Paula, os jogos sempre terminam em 2 a 1. A concentração da dupla foi fundamental. "A gente sabe que vencer é conseqüência. Hoje (17) a gente apresentou um bom jogo por estarmos esperando uma partida dificílima contra elas, pois sempre fazemos jogos duros. Nossa prontidão estava acima do normal e facilitou a nossa vida", explicou Ana Paula. Para Márcio e Benjamin, o bom condicionamento físico de ambos foi um fator decisivo na vitória diante dos cubanos. "Eles conseguiram nos surpreender com uma maneira diferente de jogar. Mas acabaram cansando e a nossa condição física fez a diferença", revelou Benjamin. "Já era esperado um jogo difícil. Mas a gente conseguiu fazer a diferença com um saque e as defesas do Benjamin", afirmou Márcio. Eles apontam os alemães, próximos rivais, como a grande força dentro da chave. Mas a dupla foi surpreendida pelos franceses Hamel e Canet, nesta terça por 2 a 1. A classificação antecipada para a próxima fase foi bem-vinda, mas Ricardo e Emanuel comemoraram mesmo a boa atuação na vitória contra os australianos. "Melhor impossível", comentou Ricardo, que estudou minuciosamente os adversários.