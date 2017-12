Vôlei do BCN muda de nome Depois de 16 anos no basquete e dez anos no vôlei, a marca BCN Esportes, que trabalha com categorias de base ao time de alto rendimento no vôlei, não existirá mais a partir da próxima temporada da Superliga, o Campeonato Nacional de Vôlei, que começa no dia 06 de dezembro. O time feminino na modalidade passará de BCN/Osasco para Finasa/Osasco. Celso Barbuto, diretor executivo do Banco BCN e presidente da Associação Desportiva Classista BCN, explica: "Em fevereiro, o BCN será integrado ao Bradesco, que acaba de concluir seu projeto de segmentação. Vamos mudar apenas de camisa, o comprometimento com o programa será o mesmo." Segundo ele, a marca Finasa foi a escolhida também para popularizar o esporte entre um público que não acompanha vôlei e o basquete. "A Finasa é a maior financiadora do País no setor de veículos. São mais de 13 mil postos no Brasil inteiro. A esperança é que consigamos atingir um público novo, que poderá entrar em contato com a beleza que é o vôlei, um esporte apaixonante", ressalta. Em relação ao basquete, que não tem um time adulto desde 1999, Barbuto adianta: "Por enquanto não temos planos para voltarmos com um time adulto. Nosso compromisso continuará sendo o de formar atletas." O diretor completou: "Amanhã (21), já teremos alguns anúncios em jornais. Vamos dar satisfações aos torcedores também. A estrutura não mudou." O técnico da equipe, assim como na temporada passada, será José Roberto Guimarães, também comandante da Seleção Brasileira Feminina. Ele contará com um elenco forte: além das juvenis que conquistaram o título Paulista há algumas semanas, terá Érika, Valeskinha, Fernanda Venturini, Paula e Bia, além do preparador físico José Elias Proença - todos integraram o time brasileiro que ficou com a prata na Copa do Mundo do Japão e a vaga olímpica para Atenas/2004. Atual campeão da Superliga, Zé Roberto não quer carregar o status de favorito ao título. "Somos um dos favoritos. Este ano a disputa vai ser boa com outros três times: Rexona, MRV/Minas e Açúcar União/São Caetano. Sabemos que temos um elenco com condições de chegar à final. Ganhar seria um sonho, que vamos buscar novamente", diz o treinador. Das atletas juvenis que conquistaram o tricampeonato paulista enquanto boa parte do elenco titular estava no Japão, a ponta Nikole, de 18 anos, já conquistou os torcedores. Indicada como nova musa do time, ao lado de Paula Pequeno e Jaqueline - que está se recuperando de cirurgia no joelho - a atacante diz, tímida: "Para mim, é importante trabalhar com atletas que eram meus ídolos como a Fernanda e a Bia. Vou trabalhar bastante."