Vôlei do Brasil bate Bulgária por 3 a 1 A seleção brasileira de vôlei masculino deu um susto na torcida mas se recuperou no jogo contra a Bulgária e venceu o primeiro adversário da fase final do Grupo F da Liga Mundial, de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 19/25, 25/21, 25/18 e 25/11. A equipe do técnico Bernardinho volta a jogar nesta quarta-feira, às 12h30 (horário de Brasília), contra a Rússia e, na quinta-feira, no mesmo horário, contra a forte Itália. Pelo Grupo E, Sérvia e Montenegro derrotou a República Checa por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/22 e 26/24.