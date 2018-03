Vôlei do Brasil briga pela liderança da Liga A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei briga amanhã pela liderança do Grupo B da Liga Mundial, às 15h30 (horário de Brasília), em Florença, diante dos italianos, os líderes do grupo e adversários mais fortes desta primeira fase da competição. Os rivais, que estão com novo técnico, Gian Paolo Montali, são imprevisíveis. Com jogadores versáteis, podem confundir os brasileiros. Os anfitriões, assim como os brasileiros, conquistaram duas vitórias na rodada inicial e somam quatro pontos, mas não perderam nenhum set - os brasileiros perderam um para os alemães. "O jogo desta sexta-feira vai ser uma incógnita. Eles fizeram muitas modificações contra Portugal e não jogaram com a equipe completa", afirma o técnico brasileiro, Bernardo Rezende. O time brasileiro ainda terá de enfrentar o problema do desgaste físico, já que o grupo desembarcou na Itália após 22 horas de viagem - saindo do Rio de Janeiro, com escalas em São Paulo e Milão. Por causa das cinco horas de escala no aeroporto italiano, o técnico alugou duas vans e seguiu até Novara, cidade a 22 quilômetros de Milão. Ele dirigiu um dos carros e o atacante Giovane, o outro, rumo a uma academia, onde fizeram musculação. Uma hora e meia depois, o time voltou ao aeroporto e viajou para Florença. O primeiro treino do time foi realizado na manhã de hoje. "O cansaço dos jogadores é nítido depois de 22 horas de viagem. Por causa disso, o treino de hoje não teve um ritmo tão intenso. Mas ainda assim, o aproveitamento foi razoavelmente bom", avaliou Bernardinho. O capitão Nalbert, que jogou a temporada anterior pelo Macerata, alerta: "Não sei sobre a parte tática e técnica da Itália, mas todos sabemos que eles vão vir extremamente motivados porque vão querer se recuperar da temporada passada, que não foi boa para eles. Além disso, um grupo sempre ganha fôlego novo com um técnico novo."