Vôlei do Brasil chega na hora da decisão Pronta para brigar por uma das três vagas olímpicas em jogo na Copa do Mundo do Japão, a seleção brasileira feminina de vôlei embarca nesta terça-feira para Osaka, onde disputará a última fase da competição contra Japão, Estados Unidos e Itália. As adversárias da quarta-feira, às 7 horas de Brasília (com transmissão da SporTV), serão as donas da casa. Na madrugada desta segunda-feira, o Brasil ganhou da Argentina por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/19 e 25/12. Com sete vitórias e uma derrota, as brasileiras estão na terceira posição da Copa do Mundo - que será definida em pontos corridos, e não em confrontos diretos -, atrás de chinesas e italianas. Na partida contra a Argentina, o técnico José Roberto Guimarães aproveitou para poupar Walewska, com dores no joelho direito, mas utilizou todas as outras jogadoras. O destaque foi a meio-de-rede mineira Fabiana, de 18 anos, eleita a melhor da partida. Com 13 acertos, a ponta Érika foi a maior pontuadora. "Procurei dar ritmo de jogo a todas as jogadoras, preservando apenas a Walewska. Era necessário colocá-las para atuar, pois vamos precisar de todo o grupo na fase final. E o saque das argentinas ajudou. Treinamos, principalmente, o passe", disse Zé Roberto, que, após a partida, correu para o hotel para estudar os próximos adversários. De agora em diante, o técnico brasileiro acredita que a competição fique ainda mais complicada: "Agora vem a parte mais difícil, mais complicada. Só a China não perdeu. Todos os nossos concorrentes diretos têm apenas uma derrota e os confrontos são diretos entre todos nós. Agora é que o bicho pega." Zé Roberto queria ter tido mais tempo para observar ao vivo as próximas adversárias, mas o jeito será assistir às fitas dos jogos. "Até agora, só vi o Japão atuar pela TV. Ainda não tivemos tempo por causa da preparação para os jogos do nosso grupo. Precisamos treinar muito antes de cada partida, pensando no posicionamento dos adversários que vão se apresentar diante de nós. Agora chegou a vez do Japão, que, como todo time asiático, joga com uma velocidade muito boa e tem combinações de ataque eficientíssimas. Vamos tratar de montar nossa estratégia", explicou o treinador brasileiro. Fabi, ainda jogadora de categoria juvenil, foi muito elogiada pelas companheiras. "A partida foi tranqüila e marcamos bem as argentinas. Só no segundo set, quando o saque delas foi mais eficiente, perdemos mais pontos do que devíamos. Mas no geral a partida foi boa. Tive a oportunidade de entrar e dei o máximo", disse a jogadora. Dessa vez, a rivalidade comum entre os dois países não veio à tona. Mas a experiente Fofão explica: "Elas ficaram tranqüilas porque não demos chances. O jogo foi sossegado, sem provocações porque não deixamos as argentinas jogarem."