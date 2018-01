Vôlei do Brasil conhece adversários A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) sorteou nesta sexta-feira o calendário dos jogos da Copa do Mundo masculina e feminina, que acontece novembro, no Japão. Os três primeiros colocados de cada torneio garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004 - a disputa terá apenas uma fase, com 11 partidas, e a classificação será determinada por quem fizer mais pontos. Calendário do Brasil no feminino: 01/11 - Brasil x China (Kagoshima) 02/11 - Brasil x Turquia (Kagoshima) 03/11 - Brasil x Polônia (Kagoshima) 05/11 - Brasil x República Dominicana (Sendai) 06/11 - Brasil x Cuba (Sendai) 08/11 - Brasil x Egito (Toyama) 09/11 - Brasil x Coréia do Sul (Toyama) 10/11 - Brasil x Argentina (Toyama) 13/11 - Brasil x Japão (Osaka) 14/11 - Brasil x Estados Unidos (Osaka) 15/11 - Brasil x Itália (Osaka) Calendário do Brasil no masculino: 16/11 - Brasil x Coréia do Sul (Nagano) 17/11 - Brasil x França (Nagano) 18/11 - Brasil x Venezuela (Nagano) 20/11 - Brasil x Itália (Hamamatsu) 21/11 - Brasil x Tunísia (Hamamatsu) 23/11 - Brasil x China (Okayama) 24/11 - Brasil x Canadá (Okayama) 25/11 - Brasil x Egito (Okayama) 28/11 - Brasil x Sérvia e Montenegro (Tóquio) 29/11 - Brasil x Estados Unidos (Tóquio) 30/11 - Brasil x Japão (Tóquio)