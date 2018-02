Vôlei do Brasil conhece adversários olímpicos Um sorteio realizado nesta segunda-feira, em Atenas, definiu os adversários do Brasil nos torneios de vôlei masculino e feminino dos Jogos Olímpicos, em agosto. E a Itália, grande força do esporte, está no caminho das duas seleções brasileiras. A seleção masculina, atual campeã mundial e grande favorita ao ouro, levou a pior. O time do técnico Bernardinho ficou no complicado grupo B e terá pela frente a Itália (campeã 8 vezes da Liga Mundial), a Rússia (que derrotou o Brasil na final da Liga em 2002), o tradicional e sempre forte Estados Unidos, a Holanda (vice-campeã olímpica em 92) e a Austrália. No grupo A do torneio masculino dos Jogos estão as seleções de Argentina, Grécia, França, Polônia, Tunísia e Sérvia e Montenegro. A seleção feminina levou melhor sorte. Apesar de enfrentar a Itália, atual campeã mundial, a equipe do técnico Zé Roberto tem adversários de menor expressão no gurpo A: Grécia, Japão, Coréia do Sul e Quênia. República Dominicana, Cuba, Rússia, Estados Unidos, China e Alemanha formam o grupo B do torneio feminino de vôlei dos Jogos Olímpicos.