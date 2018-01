Vôlei do Brasil de olho em Pequim-08 Embalada pelo brilhante ciclo olímpico, que culminou com o ouro nos Jogos de Atenas, a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei recomeça um trabalho que já visa a Olimpíada de Pequim, em 2008. A Liga Mundial, com 12 países é a competição mais importante na temporada para os brasileiros, comandados por Bernardinho. A equipe busca o penta - venceu em 1993, 2001, 2003 e 2004, e foi vice em 2002. Os adversários da primeira fase não devem oferecer grandes dificuldades. Brasil está no grupo A, ao lado de Venezuela, Japão e Portugal. A fase final será em Belgrado, casa da Sérvia e Montenegro, que por esta razão já está classificada. Destaque negativo: a ausência da Rússia. Bernardinho começa a garimpar novos talentos, como o ponta Murilo, do Suzano; o meio-de-rede Riad, da On Line de Novo Hamburgo; o oposto Bruno Zanuto, da Unisul; e o levantador Vinhedo, do Banespa. Regulamento: Cada equipe disputa 12 jogos na primeira fase - seis em casa e seis na casa dos adversários. Os melhores de cada grupo avançam para a próxima fase. As duas equipes com mais vitórias disputam o ouro. Feminino - O Grand Prix de Vôlei, que equivale à Liga Mundial, tem um regulamento diferente da competição masculina. A Seleção Brasileira Feminina, que deve continuar com José Roberto Guimarães no comando, foi campeã do GP em 2004, mas ainda se recupera do baque que sofreu nos Jogos de Atenas - em que ficou em quarto lugar. Caso Zé Roberto continue na Seleção, o Grand Prix será um teste de alto nível para as candidatas à substitutas das levantadoras Fernanda Venturini e Fofão, que se aposentaram após os Jogos de Atenas. Será a hora de começar a pensar nas jogadoras que têm chances de amadurecer até 2008. Regulamento: na primeira semana, pelo grupo A, em Tóquio, o Brasil pega Coréia, Polônia e Japão. Na seqüência, na chave E, em Macau, as rivais serão chinesas, polonesas e alemãs. Encerrando a primeira fase, no grupo H, em Taipé, as brasileiras enfrentam Cuba, Coréia e Holanda. Na fase final, no Japão, os cinco times com melhor campanha avançam, assim como o Japão, que tem vaga garantida por ser sede. Serão dois grupos com três times, e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.