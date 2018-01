Vôlei do Brasil é 2º no ranking mundial A seleção brasileira de vôlei feminino permanece em segundo lugar no ranking mundial, a apenas 40 pontos da líder China, segundo informou a Federação Internacional nesta quinta-feira. A seleção da Itália aparece em terceiro, a 54 pontos do líder. A Venezuela foi a seleção com maior progressão nos últimos meses. Após subir 49 postos, as venezuelanas ficaram na 28ª colocação. Veja as 10 primeiras seleções do ranking mundial em 2005: .1. China 273 pontos .2. Brasil 233 .3. Itália 219 .4. Cuba 209 .5. Estados Unidos 183 .6. Rússia 170 .7. Japão 137,50 .8. Coréia do Sul 111,50 .9. Polônia 80 10. Holanda 60,50