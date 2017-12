Vôlei do Brasil enfrenta egípcios em jejum A seleção brasileira masculina de vôlei manteve a invencibilidade na Copa do Mundo do Japão, ao derrotar o Canadá, nesta segunda-feira, por 3 sets a 0 (parciais de 25/13, 25/17, 25/14), em Okayama, e agora se prepara para enfrentar o Egito, último adversário na terceira fase do torneio - que vale três vagas olímpicas -, à 1h35 desta terça-feira. Um time sem tradição no vôlei, o Egito chama atenção por causa do jejum dos atletas muçulmanos, que respeitam o período do Ramadã (termina terça-feira) e não comem ou bebem durante o dia. A última refeição da noite é feita às 3 horas da madrugada. "É uma situação difícil, mas respeito a religião deles", afirmou o técnico iugoslavo Vukovic Veselin, do Egito. O treinador que comandou a Sérvia e Montenegro na última Liga Mundial foi demitido após a derrota, na decisão (em julho, em Madri), para o Brasil por 3 sets a 2.