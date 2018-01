Vôlei do Brasil estréia amanhã A seleção brasileira feminina de vôlei estréia nesta quarta-feira no Torneio de Montreux, na Suíça, contra a Itália, atual campeã mundial. O Brasil luta pelo tricampeonato da competição - venceu também em 94 e 95. Já a seleção masculina, que no fim de semana disputa a quarta rodada da Liga Mundial contra Portugal, em Matosinhos, não terá Nalbert, que voltou ao Brasil para descansar, e Gustavo, com dores na região lombar ? só volta aos treinos entre cinco e dez dias.