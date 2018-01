Vôlei do Brasil estréia neste sábado A seleção brasileira feminina de vôlei estréia neste sábado no Campeonato Sul-Americano, contra a Bolívia, às 19 horas, em La Paz (BOL). A competição garante vaga na Copa dos Campeões, em novembro, no Japão. Argentina e Uruguai farão a preliminar, às 16 horas. Do atual grupo do Brasil, apenas seis jogadoras participaram da conquista do Sul-Americano de 2003, disputado em Bogotá, na Colômbia: a líbero Fabi, a ponta Sassá, a oposto Raquel e as meios-de-rede Valeskinha, Fabiana e Carol Gattaz. O Brasil não perde o Sul-Americano desde 1995 - e busca o sexto título consecutivo. A competição é especial para o técnico José Roberto Guimarães, porque foi a primeira dele à frente da seleção feminina ao assumir o cargo em 2003. ?Ainda mais porque levamos o título?, recordou.