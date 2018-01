Vôlei do Brasil ganha fácil da Rússia A seleção brasileira feminina de vôlei ganhou fácil da Rússia, nesta quinta-feira, pelo Torneio de Courmayer, na Itália. Foram 3 sets a 0 (25/22, 25/14 e 25/8) sobre as russas, que tinham eliminado o Brasil na semifinal da Olimpíada de Atenas, em agosto passado. Com isso, o time comandado pelo técnico Zé Roberto já tem 2 vitórias no torneio - venceu a Alemanha na estréia. E volta a jogar nesta sexta-feira, contra Sérvia & Montenegro, a partir das 13h30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil. Esta é a segunda edição do Torneio de Courmayer e a seleção brasileira defende o título conquistado no ano passado.