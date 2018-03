Vôlei do Brasil ganha na Itália A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou a Itália, nesta sexta-feira, em Florença, pela segunda rodada da Liga Mundial. Jogando na casa do adversário, o Brasil manteve a invencibilidade na competição, ao ganhar por 3 sets a 1 (25/23, 25/23, 19/25 e 25/23), e assumiu a liderança isolada do grupo B, com três vitórias em três jogos disputados. O time de Bernardinho volta a enfrentar os italianos no domingo, em Bolonha. Bernardinho, que já afirmou que não quer fazer muitas alterações na equipe, começou a partida com Ricardinho, Gustavo, Giba, Anderson, Henrique, Nalbert e Escadinha ? deixando o levantador Maurício novamente no banco. Do lado italiano, o técnico Gian Paulo Montali preferiu deixar o versátil Fei no banco, e começou com Meoni, Cernicm, Cozzi, Biribanti, Zlatanov, Mastrangelo e Pippi. No time comandado por Bernardinho, o destaque ficou para o bloqueio do central Henrique e os ataques do atacante Giba, que não deram chances aos italianos. Ainda nesta sexta-feira, pelo grupo A da Liga Mundial, a Rússia bateu a Espanha por 3 sets a 1 (18/25, 25/19, 25/20 e 25/18).