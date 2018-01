Vôlei do Brasil ganha outra na Itália A seleção brasileira feminina de vôlei ganhou mais uma no Torneio de Courmayer, na Itália. Nesta sexta-feira, o Brasil derrotou a Sérvia & Montenegro por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/18 e 25/19, e vai decidir o título neste sábado, contra as italianas. O time do técnico Zé Roberto venceu as três partidas que fez no torneio até agora, depois dos 3 a 1 na Alemanha e dos 3 a 0 na Rússia. E neste sábado, às 15h30 (horário de Brasília), irá enfrentar a Itália - a ESPN Brasil mostra o VT às 18 horas. Ainda no começo do ciclo olímpico para os Jogos de Pequim, em 2008, a seleção brasileira busca o bicampeonato do Torneio de Courmayer, que está em sua segunda edição.