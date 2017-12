Vôlei do Brasil garante vaga em Atenas A seleção brasileira de voleibol masculino assegurou, na madrugada deste sábado, sua participação nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, ao vencer o time dos Estados Unidos por 3 sets a zero, parciais de 25-20, 25-21 e 25-23. Com o resultado, o Brasil também assegurou, no mínimo, a medalha de prata na Copa do Mundo da categoria, que está sendo disputada no Japão. Esta foi décima vitória consecutiva da equipe, que agora está a uma partida de ganhar também o inédito ouro nesta Copa do Mundo. O Brasil só precisava ganhar um set para assegurar uma vaga entre os três primeiros desta Copa do Mundo e conseqüentemente uma das três vagas olímpicas do torneio. Neste domingo, a equipe brasileira fará o último jogo da Copa do Mundo contra o time da casa, a seleção do Japão.