Vôlei do Brasil já está na Espanha Desfalcada do meio-de-rede Gustavo, a seleção brasileira masculina de vôlei desembarcou nesta sexta-feira em Madri, na Espanha, para disputar a fase final da Liga Mundial, que começa na terça-feira. Para o técnico Bernardinho, "não será fácil sair na frente na chave em que caímos". Os brasileiros enfrentarão Bulgária, Rússia e Itália, pela ordem, no grupo E, na briga por uma das duas vagas nas semifinais. "A ausência de Gustavo é uma péssima notícia para nós e nossa aspiração ao título", emendou o treinador, que optou por André Heller para substituir o atleta que está com problema nas costas. Giovane, que teve folga na última rodada, avisa: "Temos de entrar com o máximo de concentração, pois uma bobeada, um vacilo que não seja superado, pode custar uma vaga."