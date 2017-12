Vôlei do Brasil na final do Mundial Sub-21 A seleção brasileira Sub-21 defende neste domingo o seu título do Mundial Masculino de Vôlei, na final com a Polônia, em Teerã, no Irã. Na semifinal deste sábado, o Brasil do técnico Marcos Larbach passou pela Coréia do Sul por 3 sets a 0 (25/18, 25/20 e 25/19). O destaque do tim foi Wallace Martins.