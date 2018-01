Vôlei do Brasil passa fácil pelo Chile A seleção brasileira masculina de vôlei não encontrou a menor dificuldade e derrotou o Chile por 3 sets a 0, neste sábado à tarde em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Sul-Americano, que está sendo disputado em Lages, Santa Catarina. Os brasileiros fizeram o placar mais folgado desde o início da competição, com parciais de 25/9, 25/18 e 25/17. Esta foi a quarta vitória brasileria em quatro jogos. Antes, derrotou Argentina, Colômbia e Paraguai. Neste domingo, às 14 horas, o Brasil enfrenta a Venezuela - um adversário mais qualificado que os anteriores. A seleção brasileira masculina busca o sexto título sul-americano consecutivo.