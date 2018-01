Vôlei do Brasil pega Alemanha às 9 horas Sem Gustavo, que ainda se recupera de uma lombalgia, e o capitão Nalbert, que segue treinando separado do grupo, a Seleção Brasileira enfrenta a Alemanha, neste sábado, às 9h, em Berlim, pela primeira rodada do returno da primeira fase da Liga Mundial. O Brasil é o líder do Grupo B - ao lado da Itália -, com 11 pontos (cinco vitórias e uma derrota), enquanto a Alemanha ocupa o terceiro lugar, com sete. Os desfalques da equipe comandada pelo técnico Bernardo Rezende não devem prejudicar o rendimento dentro de quadra. Além de ter vencido os dois jogos realizados aqui no Brasil (3 a 0 e 3 a 1), a Seleção pode se aproveitar da fragilidade da Alemanha, que venceu apenas um dos seis jogos disputados - 3 sets a 2, contra Portugal, fora de casa. Mesmo assim, ninguém admite que o favoritismo seja do Brasil. "Eles fizeram um jogo muito duro contra a Itália e poderiam tranqüilamente ter vencido a partida. Com certeza, vamos ter pela frente um confronto muito mais difícil do que aquele no Brasil. A melhor estratégia é passar bem, jogar com velocidade e não querer encarar o bloqueio", receita o treinador brasileiro, que confirmou a equipe titular com Maurício, Henrique, Rodrigão, Dante, Giba, André Nascimento. Líbero: Escadinha. O atacante Giba também espera um confronto mais difícil do disputado em São Paulo. "A Alemanha está com um ritmo de jogo melhor do que aquele apresentado no Brasil, principalmente no saque, que é uma das principais armas do time", ressaltou. "Mostraram que estão crescendo durante a competição, ainda mais depois das boas partidas que fizeram contra os italianos - duas derrotas por 3 a 1", complementou o líbero Escadinha. Na Alemanha, o principal problema continua sendo a ausência do meio-de-rede Stefan Hübner, que se recupera de uma torção no joelho direito sofrida antes do início do campeonato. O jogador foi dispensado pelo técnico Stelian Moculescu para fazer tratamento longe da pressão da Liga Mundial. "Hübner ainda não está curado da contusão e está fora da Liga Mundial. A dispensa dele se deve não só ao problema do joelho, mas também porque ele está querendo descansar um pouco", afirmou o técnico alemão, que ainda tem uma dúvida para definir o time. "Não sei se começo com Liefke (2,07m) ou Pampel (1,98m). No mais, não devo mexer no time."