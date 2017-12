Vôlei do Brasil perde em casa A Seleção Brasileira Masculina de vôlei perdeu, neste domingo, por 3 sets a 2 para os Estados Unidos na final da 5ª Edição da Copa América, realizada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A derrota interrompeu uma longa série de vitórias do time do técnico Bernardinho, que não sofrera um revés em um torneio internacional desde os Jogos Panamericano de Santo Domingo, em 2003. O Brasil entrou em quadra como favorito para conquistar pela primeira vez a Copa América de vôlei em casa. Mas a seleção campeã Olímpica, mundial e da Liga Mundial frustrou os 6.500 torcedores que lotaram o ginásio Celso Morbach. Os Estados Unidos surpreenderam os brasileiros e venceram os dois primeiros sets por placares apertados: 27/25 e 26/24. O Brasil reagiu e venceu os dois sets seguintes por 25/21 e 25/20. Tudo indicava que a seleção brasileira iria virar o jogo. Mas no tie-break os erros dos dois primeiros sets voltaram a se repetir. Os Estados Unidos abriram logo 3 a 0 no set de desempate. Com tranqüilidade, souberam segurar a pressão da torcida e fechar com parciais de 15/11 até com certa facilidade. ?Nosso time não jogou bem e o Estados Unidos fizeram uma belíssima partida. Foram taticamente muito bem, enquanto nós falhamos muito no saque e na relação bloqueio-defesa.?, afirmou Bernardinho após a partida. Para Bernardinho, a derrota serviu de lição. ?É difícil conviver com essa pressão de ter que ganhar o tempo todo. Por um lado, foi bom também para acabar com esse mito de que somos imbatíveis. É horrível perder, a sensação é ruim, mas faz parte do jogo. Temos uma ótima seleção e, agora, já é hora de pensar no Sul-Americano.? Dois brasileiros encerraram o torneio entre os melhores da Copa América. Dante foi eleito o melhor atacante da competição, e Ricardinho, o melhor levantador. Das cinco edições da Copa América realizadas até então, o Brasil ganhou três vezes. Agora, começam preparativos para disputar o Campeonato Sul-Americano, em setembro, em Lages (SC). Essa competição é classificatória para a Copa dos Campeões, que será disputada em novembro no Japão. Logo, após a conquista do primeiro título da Copa América, o treinador da seleção americana, Hugh McCutcheon, elogiou o time de Bernardinho. ?Meus jogadores trabalharam forte. O Brasil ainda é o melhor, o que aconteceu não muda isso. Foi bom pra pegarmos confiança e vermos que podemos vencer?, disse McCutcheon. TERCEIRO LUGAR - Na disputa pelo terceiro lugar, Cuba foi melhor e venceu a Argentina por 3 sets a 0, com parciais de 28/26, 25/20 e 25/17.