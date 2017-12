Vôlei do Brasil perde final do Sub-21 A seleção brasileira masculina de vôlei não conseguiu o bicampeonato mundial Sub-21, ao ser derrotada pela Polônia por 3 sets a 2 (25/23, 20/25, 25/23, 22/25 e 15/11), neste domingo, na final do torneio disputado no Irã. Assim, os poloneses, que haviam sido derrotados pelo Brasil por 3 a 0 na primeira fase, ficaram com o título.