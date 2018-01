Vôlei do Brasil pronto para a estréia Apesar do técnico José Roberto Guimarães ainda esconder a equipe titular, a seleção brasileira feminina de vôlei está pronta para a estréia na Copa do Mundo do Japão, que dá três vagas para a Olimpíada de Atenas. O Brasil enfrenta a China, na madrugada deste sábado, na cidade de Kagoshima. Nesta quinta-feira, Zé Roberto treinou formações táticas para tentar anular as principais jogadas das adversárias de estréia. "Fizemos a marcação da China novamente, enfocando a velocidade, mas nossa maior preocupação no momento é dar regularidade ao passe em relação ao saque das chinesas. Na parte defensiva já está tudo encaixado. Estamos firmando mais o ataque e o contra-ataque", disse o treinador. O técnico brasileiro vai esperar até o último momento para divulgar as titulares. Nos amistosos contra o Hisamitsu Springs Volleyball Team, a base teve Fernanda, Bia, Virna, Érika, Walewska, Valeskinha e a líbero Arlene. Mas Zé Roberto colocou todas em atividade. "Tentei dar ritmo. As que menos atuaram jogaram cinco sets", explicou. Para Zé Roberto, os jogos contras as asiáticas são os mais delicados. "É mais difícil enfrentar os times mais rápidos. A Coréia do Sul e o Japão são equipes que sempre vão dar trabalho. Sei pouco sobre a Polônia, que veio com um time grande. Sua base tem jogadoras defendendo times no Campeonato Italiano. As informações que tenho são de que elas podem complicar. Da Turquia não sei nada, mas vamos filmar seu primeiro jogo contra a Polônia para estudarmos. Cuba vem alternando jogos bons e ruins. Vamos ver como se comporta o nosso time na estréia. É um jogo-chave." Espiã - Assistente de Zé Roberto, Ana Moser vai a Tóquio observar adversárias nas duas primeiras fases. "Tentei antecipar todas as informações que podia nestes primeiros dias. Ficar longe do grupo é necessário. Não dá para entrar nos jogos sem saber o que está acontecendo na outra chave", contou a ex-jogadora.