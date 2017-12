Vôlei do Brasil segue rotina de vitórias A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou na madrugada desta segunda-feira mais um resultado importante na busca de uma vaga nos Jogos Olímpicos de Atenas/2004. O time do técnico José Roberto Guimarães derrotou a Argentina por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/19 e 25/12, em pouco menos de uma hora, em jogo válido pela penúltima etapa da Copa do Mundo do Japão. O time iniciou a partida com Erika, Raquel, Valeskinha, Virna, Fernanda e Fabiana. Arlene (líbero), Fofão, Sassa e Paula entraram no decorrer do jogo. A seleção brasileira seguirá para Osaka na terça-feira, para a última etapa da Copa do Mundo - jogará com Japão, às 7 horas de quinta-feira, os Estados Unidos, à 1h30, de sexta-feira, e a Itália, à 1h30, de sábado.