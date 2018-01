Vôlei do Brasil tem chave difícil na Liga O vôlei brasileiro vai precisar passar por uma prova-de-fogo para conquistar o seu terceiro título mundial na Liga masculina. Nesta segunda-feira, no sorteio das chaves finais do torneio, o time de Bernardinho caiu ao lado de Rússia, atual campeã, Itália e Bulgária. Os jogos serão disputados na Espanha entre os dias 8 e 13 de julho, informou a Federação Internacional de Vôlei (FIVB). No outro grupo jogarão Espanha, Sérvia e Montenegro, República Checa e Grécia.