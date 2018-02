Vôlei do Brasil vai à final na Itália A seleção brasileira feminina de vôlei decide no sábado o torneio amistoso de Cormayeur, na Itália, diante das donas da casa. A equipe do Brasil, comandada por José Roberto Guimarães, classificou-se ao vencer o Japão, nesta sexta-feira, por 3 sets a 0 (25/17, 25/17 e 25/18). As italianas, que quinta-feira bateram o Brasil por 3 a 2, perderam nesta sexta-feira para a Polônia por 3 a 0 (25/23, 25/13 e 25/20). Polonesas e japonesas, que perderam duas partidas, brigam pelo bronze. A competição italiana é preparatória para o Grand Prix e os Jogos Olímpicos.