Vôlei do Brasil vai amanhã para Alemanha Há duas semanas na Europa, a seleção brasileira masculina de vôlei, que lidera o grupo B da Liga Mundial, viaja na terça-feira para a Alemanha, onde jogará duas partidas, no sábado e no domingo. Nesta segunda-feira, após as duas vitórias sobre Portugal, no fim de semana, o técnico Bernardinho deu folga a seu grupo. Mas só pela manhã. À tarde, já colocou os jogadores para fazer musculação e treinar saque. Nos próximos jogos, em Berlim, a seleção precisará de atenção: na primeira rodada da competição, em São Paulo, a desfalcada Alemanha ganhou um set do Brasil. Mas agora, jogará em casa e contará com força total. O técnico alemão Stelian Moculescu avisou que jogando em casa seu time ganha força. Os atletas brasileiros, comandados por Bernardinho, alertam para o saque forçado e o alto bloqueio da Alemanha.