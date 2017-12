Vôlei do Brasil vence a 8ª partida A seleção brasileira masculina de vôlei não encontrou problemas e, na madrugada desta terça-feira, venceu a sua oitava partida em oito jogos na Copa do Mundo, que está sendo disputada no Japão. O time do técnico Bernardinho Rezende bateu o Egito por 3 sets a 0, em Okayama, e ficou muito perto de uma vaga na Olimpíada de Atenas. A partida - que teve apenas 57 minutos de duração - teve as parciais de 25/20, 25/20 e 25/13. A seleção ganha agora dois dias de folga. Volta a quadra na sexta-feira para o seu comprimisso mais difícil até aqui. Enfrenta a também invicta seleção da Sérvia-Montenegro, num jogo que para muitos seria a final ideal da competição. A Copa do Mundo, no entanto, é disputada em pontos corridos e os três primeiros colocados garantem vaga nas Olimpíadas de 2004. Depois de Servia-Montenegro, o Brasil enfrenta as seleções dos EUA e Japão. Na próxima rodada, sexta-feira, dia 28, a Copa prevê os seguintes jogos: EUA x Itália, Brasil x Sérvia & Montenegro, Japão x França. Venezuela x China, Tunísia x Canadá e Coréia do Sul x Egito. Todos os jogos serão realizados em Tóquio. Veja todos os resultados da oitava rodada Em Okayama: Brasil 3 x 0 Egipto (25-20, 25-20, 25-13) França 3 x 0 Canadá (25-19, 25-20, 25-16) Itália 3 x 0 China (25-15, 25-15, 25-20) Em Fukuoka: Servia & Montenegro 3 x 0 Tunísia (25-16, 25-14, 25-21) Estados Unidos 3 x 0 Venezuela (28-26, 25-16, 25-23) Coréia do Sul 3 x 0 Japão (25-22, 25-13, 25-23) Veja a classificação da Copa do Mundo: 1. Brasil 16 8 8 0 24 3 +21 2. Servia&Montenegro 16 8 8 0 24 3 +21 3. Itália 15 8 7 1 22 4 +18 4. Estados Unidos 15 8 7 1 21 6 +15 5. França 13 8 5 3 17 12 +5 6. Coréia do Sul 12 8 4 4 13 14 -1 7. Japão 11 8 3 5 13 18 -5 8. Canadá 10 8 2 6 9 20 -11 9. Venezuela 10 8 2 6 7 18 -11 10. China 9 8 1 7 9 21 -12 11. Tunísia 9 8 1 7 5 23 -18 12. Egito 8 8 0 8 2 24 -22