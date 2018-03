Vôlei do Brasil vence a Espanha: 3 a 1 A seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Espanha por três sets a um em mais um amistoso preparatório para a Liga Mundial. A partida - realizada nesta terça-feira no estádio poliesportivo Los Cantos, em Alcorón, nas proximidades de Madri - teve as parciais de 25-16, 25-16, 19-25 e 25-15. Esta foi a segunda vitória da equipe brasileira sobre a Espanha. Ontem, os brasileiros já haviam derrotado a Espanha por 3 sets a 0.