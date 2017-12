Vôlei do Brasil vence a Itália por 3 a 1 Com uma exibição impecável e diante de um público amistoso, a seleção brasileira de vôlei masculino venceu nesta manhã de quinta-feira a poderosa Itália por 3 sets a 1, com parciais de 25/18, 26/24, 20/25 e 25/22, em 1h24, pela quarta rodada da Copa do Mundo do Japão, e segue invicto em busca de uma das três vagas aos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 e da medalha de ouro inédita. Aproximadamente 5 mil pagantes acompanharam o clássico, sendo a maioria brasileiros que moram na ilha. Em 13 meses, essa foi a terceira vitória do time nacional sobre os italianos, considerados seus principais rivais e um dos candidatos ao título do torneio. O Brasil jogou com Ricardo, Nalbert, Gustavo, Giovane, Anderson, André Heller. Entraram no decorrer da partida Escadinha, André Nascimento, Maurício e Giba. O time do técnico Bernardinho volta à quadra para enfrentar a Tunísia, que perdeu da Venezuela por 3 a 1, à 1h35, com transmissão da SporTV. No mesmo grupo, a Coréia do Sul ganhou da França por 3 a 1. Pelo grupo A, a Sérvia e Montenegro derrotou o Canadá por 3 a 1, a China superou o Egito por 3 a 0 e os Estados Unidos venceram o Japão por 3 a 1.