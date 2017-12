Vôlei do Brasil vence Canadá por 3 a 0 A seleção brasileira de vôlei masculino segue invicta na Copa do Mundo do Japão. O time do técnico Bernardinho precisou de apenas 57 minutos para derrotar o Canadá por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/17 e 25/14, nesta segunda-feira, na sétima rodada do torneio, que dá três vagas aos Jogos Olímpicos de Atenas 2004. O resultado deixou os brasileiros em primeiro lugar na classificação geral ao lado da Sérvia e Montenegro, que bateu a Venezuela por 3 a 0. Mais duas vitórias, de quatro jogos que faltam, garante o Brasil na Olimpíada. A equipe volta à quadra nesta terça-feira, à 1h35, contra o Egito. Empolgado com a campanha na Copa do Mundo, Giovane disse após a vitória sobre os canadenses que o grupo está mais atento e forte. ?Não queríamos que se repetissem as falhas do terceiro set contra a China?, disse. Ele procurou descartar o favoritismo e lembrou que ainda tem os sérvios pela frente e todas as próximas quatro partidas são perigosas. Saudoso, não deixou de recordar a campanha impecável dos Jogos Olímpicos de Barcelona/92, quando o Brasil ganhou a inédita medalha de ouro. Do time atual, apenas ele e Maurício pertenceram àquela equipe. ?Aquilo segue sendo um sonho maravilhoso. Às vezes, ainda me pergunto o que se passou na verdade. Foi algo perigoso e esperamos repetir em Atenas. Temos um time bom, forte e unido, como aquele?. Já o capitão Nalbert destacou a concentração do time. ?Estamos jogando muito bem no bloqueio e sobretudo na defesa, algo que até agora não era o nosso forte?, admitiu. ?Devemos seguir pensando nos próximos jogos porque teremos adversários difíceis pela frente. E para garantir a classificação olímpica e também o título inédito não podemos descuidar nem um minuto?, advertiu. O Brasil jogou com Ricardo, Giovane, Gustavo, Nalbert, André Heller e Anderson. Entraram durante a partida, Escadinha, Rodrigão, Giba e André Nascimento. No outro jogo do grupo B, a França venceu a China por 3 a 0. Pelo grupo A, os EUA derrotaram a Coréia do Sul por 3 a 0, enquanto a Tunísia superou o Japão por 3 a 2.