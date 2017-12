Vôlei do Brasil vence China na Copa do Mundo A seleção brasileira de vôlei masculino manteve sua invencibilidade na Copa do Mundo que está sendo disputada no Japão. Na estréia na terceira fase da competição, na madrugada deste domingo, derrotou a China por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/20, 23/25 e 25/18. A perda de um set para os chineses impediram o Brasil de seguir isolado na liderança da Copa do Mundo. Agora, a equipe volta a ter a companhia da Sérvia e Montenegro, que derrotou a Coréia do Sul por 3 sets a 0. Os três primeiros colocados classificam-se para a Olimpíada de Atenas/2004. O Japão, anfitrião do torneio, sofreu a segunda derrota consecutiva ao perder para a Venezuela por 3 sets a 0, com parciais de 25-20, 25-18 e 25-23. Os outros resultados deste domingo: a Itália (3ª colocada) venceu o Canadá por 3 sets a 0 (parciais de 25-22, 25-19 e 25-20); os Estados Unidos ganharam da Tunísia (parciais de 25-13, 25-17 e 25-22); e a França derrotou o Egito por 3 a 0 (parciais de 25-15, 25-23 e 25-15).