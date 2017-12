Vôlei do Brasil vence e segue invicto Depois de bater, ontem, de virada (3 a 2), o selecionado campeão olímpico da China, a empolgada Seleção Brasileira de Vôlei feminino conquistou na madrugada desta quarta-feira (horário de Brasília), em Tóquio, a segunda vitória consecutiva na Copa dos Campeões. Desta vez, as brasileiras bateram a Polônia, campeã européia, por 3 sets a 0, com parciais de 26-24, 25-18 e 25-21. O Brasil entrou em quadra e logo se impôs, por meio de bons ataques de Sheilla, Jacqueline e Sassá. As brasileiras chegaram a abrir vantagem de três pontos no início e meio do set. Quando a partida estava 16 a 13 para as brasileiras, as polonesas cresceram na quadra, conquistando pontos importantes no bloqueio e no saque. A partir do 18º ponto a Polônia passou à frente ponto, assustando o Brasil. Mas foi aí que apareceu Sassá, que com bons pontos de saque recolocou o jogo nos eixos para o Brasil, que fechou a parcial por 26 a 24. No segundo set, as brasileiras começaram arrasadoras, com bons ataques e forçando o jogo, enquanto as polonesas pareciam atordoadas. Numa ´largadinha´ de Sassá o time fechou o set por 25 a 18. A Seleção chegou para o terceiro set disposta a fechar logo a partida. As campeãs européias, porém, jogaram de igual para igual até o empate em 15 pontos. Foi aí que o técnico Zé Roberto Guimarães pediu tempo e acertou a equipe. O Brasil, então, começou a jogar mais solto, contando novamente com bons lances de Sassá e Sheilla, até fechar o set e a partida. O próximo adversário será Japão, na madrugada de sexta-feira, às 7h (de Brasília), na cidade de Nagóia. OUTROS JOGOS: Nos outros jogos da rodada, os Estados Unidos derrotaram a China por 3 a 0 (25-22, 25-23 e 26-24) e o Japão bateu a Coréia do Sul também em três sets, parciais de 25-23, 27-25 e 25-21.